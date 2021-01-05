"Барселона" отказалась от трансфера Алабы
Австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба не перейдет в "Барселону", сообщает Marca.
По сведениям издания, каталонский клуб отказался от борьбы за футболиста, так как не имеет финансовой возможности, чтобы повторить предложение мадридского "Реала". Таким образом, австриец, скорее всего, перейдет летом 2021 года в королевский клуб на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что 28-летним Алабой также интересуются "Ювентус", ПСЖ, "Манчестер Сити", "Челси" и "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел за "Баварию" 19 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20