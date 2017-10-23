"Барселона" отказалась от трансфера Эрреры

"Барселона" не будет пытаться купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в каталонском клубе решили, что команда, прежде всего, нуждается в усилении позиции атакующего хавбека, в связи с чем, "сине-гранатовые" сконцентрировали внимание на подписании Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля".

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