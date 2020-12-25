"Барселона" отказалась от трансфера Мустафи

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"Барселона" отказалась от трансфера Мустафи

"Барселона" не заинтересована в покупке защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб не планирует подписывать 28-летнего футболиста, несмотря на то, что была информация о переговорах с агентом игрока.

Контракт Мустафи с "Арсеналом" истекает летом 2021 года. В этом сезоне игрок принял участие в восьми играх.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Поспешили . Равноценный трансфер, обмен на Лео,естественно, с доплатой со стороны каталонцев.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Единственная возможность усилить оборону перед ПСЖ Поча ... Ней и Мбаппе будут раскачивать Пике, Лангле и молодёжь на раз-два!

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