"Барселона" отказалась от трансфера Мустафи

"Барселона" не заинтересована в покупке защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб не планирует подписывать 28-летнего футболиста, несмотря на то, что была информация о переговорах с агентом игрока.

Контракт Мустафи с "Арсеналом" истекает летом 2021 года. В этом сезоне игрок принял участие в восьми играх.

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