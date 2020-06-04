"Барселона" отказалась от трансфера Неймара

Возвращение нападающего ПСЖ Неймара в "Барселону" не состоится этим летом, утверждает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" не готовы платить за бразильца требуемые 175 миллионов евро.

В связи с этим каталонский клуб намерен сосредоточиться на другом варианте усиления атаки - форварде "Интера" Лаутаро Мартинесе.

Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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