"Барселона" сделала выбор между Обамеянгом и Родриго

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"Барселона" сделала выбор между Обамеянгом и Родриго

"Барселона" не будет подписывать форварда "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Sportsmole, каталонцы отказались от кандидатуры габонца, так как решили сосредоточиться на покупке форварда "Валенсии" Родриго Морено.

Напомним, что сам Обамеянг был заинтересован в переходе в стан "Барселоны".

В этом сезоне Родриго провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 10 ассистов.

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