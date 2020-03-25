"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга

"Барселона" не будет покупать габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, каталонский клуб решил полностью сосредоточиться на трансфере аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что Обамеянг намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, так как хочет играть в Лиге Чемпионов. "Канониры" оценивают форварда в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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