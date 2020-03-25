"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга

1 Теги барселонаарсенал лондонпьер-эмерик обамеянгтрансферы

"Барселона" отказалась от трансфера Обамеянга

"Барселона" не будет покупать габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, каталонский клуб решил полностью сосредоточиться на трансфере аргентинского нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Ранее сообщалось, что Обамеянг намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, так как хочет играть в Лиге Чемпионов. "Канониры" оценивают форварда в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов заплатить крупную сумму за Обамеянга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Думаю,Обама выдохнул ... К тому же Лео любит покупать подлиз за 100 млн,тем более его сейчас потянуло на молоденьких парней...

Ответить

главное

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов