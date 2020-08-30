"Барселона" отказалась от трансфера ван де Бека

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"Барселона" отказалась от трансфера ван де Бека

"Барселона" не будет покупать полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter.

По данным источника, каталонский клуб больше не рассматривает вариант с ван де Беком в качестве усиления в летнее трансферное окно. Напомним, что на трансфере хавбека настаивал новый главный тренер команды Рональд Куман. Таким образом, главным претендентом на ван де Бека является "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 23-летний ван де Бек провел за "Аякс" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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