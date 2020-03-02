"Барселона" отказалась от трансфера Виллиана

Бразильский полузащитник лондонского "Челси" Виллиан не перейдет в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба приняло решение не подписывать игрока из-за его возраста. В августе бразильцу исполнится 32 года.

Напомним, что контракт игрока с "Челси" истекает летом 2020 года. Ранее Виллиан заявил, что он хочет подписать с "аристократами" новый трехлетний контракт, а клуб предлагает соглашение только на два года.

В нынешнем сезоне 31-летний Виллиан провел за "Челси" 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.