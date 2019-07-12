"Барселона" отказалась от варианта с Филипе Луисом

Бразильский защитник Филипе Луис не перейдет в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство каталонского клуба сообщило бразильцу, что не рассматривает его кандидатуру. Такое решение было принято в связи с возрастом Луиса, которому в августе исполнится 34 года.

"Барселона" ищет дублера для основного левого защитника Жорди Альбы, но хочет заполучить на эту позицию более молодого игрока.

Напомним, что контракт Луиса с "Атлетико" истек и футболист является свободным агентом. Интерес к нему проявляют "Лион" и "Фламенго".

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