"Барселона" отказалась отпустить Нето

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"Барселона" отказалась отпустить Нето

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что каталонский клуб отказался продать бразильского вратаря Нето в зимнее трансферное окно.

"Агент просил нас отпустить Нето, но мы отказались. Он является важным игроком для нас. Нам важно иметь все позиции укомплектованными", - приводит слова Кумана Marca.

В нынешнем сезоне 31-летний Нето провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и пропустил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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