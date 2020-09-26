"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко

"Барселона" активно ищет нового форварда на замену Луису Суаресу, который ушёл в "Атлетико".

Зная об этом, посредники вышли на "сине-гранатовых" и предложили им услуги Эдинсона Кавани и Эдина Джеко, пишет Mundo Deportivo.

Впрочем, ни уругвайца, ни боснийца "Барса" подписывать не захотела, поскольку нацелена на омоложение состава.

Напомним, что Кавани - 33 года, а Джеко - 34. Первый после ухода из ПСЖ является свободным агентом, а второй принадлежит "Роме".

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