"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко

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"Барселона" отказалась подписывать Кавани и Джеко

"Барселона" активно ищет нового форварда на замену Луису Суаресу, который ушёл в "Атлетико".

Зная об этом, посредники вышли на "сине-гранатовых" и предложили им услуги Эдинсона Кавани и Эдина Джеко, пишет Mundo Deportivo.

Впрочем, ни уругвайца, ни боснийца "Барса" подписывать не захотела, поскольку нацелена на омоложение состава.

Напомним, что Кавани - 33 года, а Джеко - 34. Первый после ухода из ПСЖ является свободным агентом, а второй принадлежит "Роме".

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Комментарии

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laryushkinarostis

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью миостимулятора, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Вот тот блог--- https://nnna.ru/vladblog

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