"Барселона" отказалась подписывать Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Текущим летом "Барселоне" предлагали подписать португальского нападающего Криштиану Роналду, пишет Sport.es.

По информации источника, на "сине-гранатовых" выходили представители 36-летнего футболиста, однако каталонский клуб отказался от сделки.

Стоит отметить, что звёздный форвард большую часть карьеры (2009-2018) провёл в мадридском "Реале".

В конце прошлой недели "Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду, который последние три сезона играл за "Ювентус".

Не пропустите: Руни поделился мнением о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru