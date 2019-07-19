"Барселона" отказалась подписывать Роуза

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"Барселона" отказалась подписывать Роуза
Левый защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз хотел перейти в "Барселону", но получил отказ, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист сам хотел перейти в каталонский клуб, который ищет дублера для основного левого защитника Жорди Альбы. Впрочем, в "Барселоне" посчитали, что могут найти вариант посильнее.

Ранее сообщалось, что "Барселона" интересуется защитниками Давидом Алабой ("Бавария"), Филиппом Максом ("Аугсбург") и Хуниором Фирпо ("Бетис"). 

Напомним, "Тоттенхэм" не взял Роуза на предсезонный сбор, разрешив ему вести переговоры с другими клубами.

29-летний Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2007 года. Всего он провел за лондонский клуб 198 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 27 результативных передач.

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