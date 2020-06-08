"Барселона" отказалась продавать Франсишку Тринкау за крупную сумму

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"Барселона" отказалась продавать Франсишку Тринкау за крупную сумму

Жорже Мендеш, агент будущего нападающего "Барселоны" Франсишку Тринкау, сообщил руководству каталонского клуба, что по его подопечному есть предложение в размере 45 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Впрочем, президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу отказался вести переговоры по трансферу футболиста, который летом перейдет в стан каталонцев из "Браги" за 31 миллион евро.

20-летний Тринкау является воспитанником "Браги". В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 31 матч во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач.

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