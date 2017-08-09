"Барселона" отказалась продавать Серхи Роберто в "МЮ"

Теги серхи роберто манчестер юнайтедбарселона

"Барселона" отказалась продавать Серхи Роберто в "МЮ"Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что ранее на 25-летнего испанца начал претендовать "Манчестер Сити".

Манкунианцы готовы заплатить за Роберто 40 миллионов евро, но каталонский клуб  отказался продавать игрока.

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Зенден

Хоть на это мозгов хватило.

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