"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"

Каталонская "Барселона" отказалась продавать своего защитника Алейша Видаля "Севилье", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клубы уже достигли соглашения по трансферу 28-летнего бека за 10 миллионов евро. Однако в последний момент "сине-гранатовые" решили отменить сделку, посчитав сумму компенсации за игрока слишком маленькой.

В прошлом сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, на форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru