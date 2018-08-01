"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"

1 Теги барселонасевильяалейш видаль

"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"Каталонская "Барселона" отказалась продавать своего защитника Алейша Видаля "Севилье", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, клубы уже достигли соглашения по трансферу 28-летнего бека за 10 миллионов евро. Однако в последний момент "сине-гранатовые" решили отменить сделку, посчитав сумму компенсации за игрока слишком маленькой.

В прошлом сезоне Видаль забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Барселону".

Напомним,  на форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ. | soccernews.ru

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