"Барселона" отказалась выполнять трансферный запрос Вальверде

Руководство каталонской "Барселоны" отказалось выполнять трансферный запрос главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сине-гранатовых" попросил клуб подписать ушедшему из "Камп Ноу" Люке Диню. Однако в руководстве отклонили запрос 54-летнего специалиста, порекомендовав тому больше доверять игрокам дублирующего состава.

Напомним, "Барселона" близка к громкому подписанию. | soccernews.ru