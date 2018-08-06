"Барселона" отказалась выполнять трансферный запрос Вальверде

1 Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" отказалась выполнять трансферный запрос ВальвердеРуководство каталонской "Барселоны" отказалось выполнять трансферный запрос главного тренера своей команды Эрнесто Вальверде.

Так, по сведениям Football Espana, наставник "сине-гранатовых" попросил клуб подписать ушедшему из "Камп Ноу" Люке Диню. Однако в руководстве отклонили запрос 54-летнего специалиста, порекомендовав тому больше доверять игрокам дублирующего состава.

Напомним,  "Барселона" близка к громкому подписанию. | soccernews.ru

Комментарии
Barcak

Правильно!!! а то накупили а своих не развивают

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