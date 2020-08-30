"Барселона" отказывается продавать Месси

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"Барселона" отказывается продавать Месси

Руководство "Барселоны" приняло решение отказаться от продажи аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу сообщил всем менеджерам и директорам команды о запрете вести переговоры по трансферу аргентинца. "Барселона" всячески намерена сохранить Месси, несмотря на его желание покинуть клуб.

Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года. Главным претендентом на аргентинца является "Манчестер Сити".

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