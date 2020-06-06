"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати

2 Теги барселонаансу фатижозеп мария бартомеутрансферы

"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати

"Барселона" отказалась продавать своего звёздного воспитанника Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, неназванный клуб предложил "сине-гранатовым" за 17-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Однако президент "Барсы" Жозеп Бартомеу ответил отказом, мотивируя это тем, что Фати не продаётся.

Игрок дебютировал за первую команду "блауграны" в августе 2019 года. В его активе 24 матча, 5 голов и 1 ассист.

Рыночная стоимость уроженца Гвинеи-Бисау оценивается в 36 миллионов евро.

Не пропустите: Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в "Барселоне". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это мог быть только Реал ...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сказочник ...

Ответить

главное

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

"Бавария" в результативном поединке обыграла "Байер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов