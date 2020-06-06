"Барселона" отклонила 100-миллионное предложение по Ансу Фати

"Барселона" отказалась продавать своего звёздного воспитанника Ансу Фати, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, неназванный клуб предложил "сине-гранатовым" за 17-летнего футболиста 100 миллионов евро.

Однако президент "Барсы" Жозеп Бартомеу ответил отказом, мотивируя это тем, что Фати не продаётся.

Игрок дебютировал за первую команду "блауграны" в августе 2019 года. В его активе 24 матча, 5 голов и 1 ассист.

Рыночная стоимость уроженца Гвинеи-Бисау оценивается в 36 миллионов евро.

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