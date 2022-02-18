"Барселона" отклонила 15-миллионное предложение по Эззалзули

Фото инстаграм Абде Эззалзули

СМИ узнали, что "Барселона" в январе отказалась продавать 20-летнего вингера Абде Эззалзули.

По информации Mundo Deportivo, неназванный немецкий клуб предлагал за марокканца 15 миллионов евро.

"Сине-гранатовые" отклонили поступивший оффер, решив отложить вопрос с будущим игрока до лета.

За главную команду "Барсы" Эззалзули провёл 12 матчей и забил 1 гол.

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