"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" не намерена продавать вингера Ансу Фати.

По сведениям Marca, несколько дней назад агент футболиста Жорже Мендеш уведомил клуб о полученном предложении в размере 125 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов.

Каталонцы отклонили предложение, отказавшись вести переговоры. Название клуба не называется, но предполагается, что предложение поступило от "Манчестер Юнайтед".

Фати провел за основную команду "Барсы" 33 матча, забил 8 голов и отдал один ассист.

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