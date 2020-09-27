"Барселона" отклонила крупное предложение по Фати. Возможно, оно поступило от "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" не намерена продавать вингера Ансу Фати.
По сведениям Marca, несколько дней назад агент футболиста Жорже Мендеш уведомил клуб о полученном предложении в размере 125 миллионов евро плюс 25 миллионов в виде бонусов.
Каталонцы отклонили предложение, отказавшись вести переговоры. Название клуба не называется, но предполагается, что предложение поступило от "Манчестер Юнайтед".
Фати провел за основную команду "Барсы" 33 матча, забил 8 голов и отдал один ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14