"Барселона" отклонила предложение "Интера" по Рафинье

Каталонская "Барселона" отклонила предложение миланского "Интера" по своему полузащитнику Рафинье Алькантаре.

Как информирует Marca, "нерадзурри" намеревались взять 24-летнего хавбека в аренду с последующим правом выкупа за 20 миллионов евро. Однако данное не предложение "сине-гранатовых", которые желают получить за своего игрока не менее 35-ти миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что стороны близки к достижению соглашения по переходу бразильца. | soccernews.ru