"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто

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"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Сити" по Серхи Роберто

"Манчестер Сити" хотел заполучить хавбека "Барселоны" Серхи Роберто, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "горожане" предлагали за футболиста 35 миллионов евро, однако получили отказ.

В минувшем сезоне Роберто сыграл 47 матчей, забил один гол и отдал 6 ассистов.

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