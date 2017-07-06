"Барселона" отклонила предложение одного из грандов по своему ведущему игроку
Каталонская "Барселона" отклонила предложение одного из грандов, имя которого не называется, по своему универсалу Серхи Роберто.
Как информирует Mundo Deportivo, европейский топ-клуб предложил за 25-летнего футболиста 35 миллионов евро. Однако против этого трансфера выступил новоиспеченный главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде, который отводит игроку важное место в своих построениях.
В завершившемся сезоне Роберто забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за "Барселону".
Напомним, новый контракт Месси обойдется "Барселоне" сумасшедшую сумму. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20