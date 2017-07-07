"Барселона" отклонила солидное предложение по Андре Гомешу

Теги барселонаандре гомешэрнесто вальверде

"Барселона" отклонила солидное предложение по Андре ГомешуКаталонская "Барселона" отклонила солидное предложение по своему полузащитнику Андре Гомешу, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, один из европейских грандов предложил за 23-летнего португальца 45 миллионов евро. Однако "Барса" отказалась расставаться с футболистом ввиду того, что в его услугах заинтересован новоиспеченный главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Барселона" начала поиски альтернативы Верратти. | soccernews.ru

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