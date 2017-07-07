"Барселона" отклонила солидное предложение по Андре Гомешу

Каталонская "Барселона" отклонила солидное предложение по своему полузащитнику Андре Гомешу, информирует Mundo Deportivo.

По сведениям издания, один из европейских грандов предложил за 23-летнего португальца 45 миллионов евро. Однако "Барса" отказалась расставаться с футболистом ввиду того, что в его услугах заинтересован новоиспеченный главный тренер команды Эрнесто Вальверде.

Напомним, "Барселона" начала поиски альтернативы Верратти. | soccernews.ru