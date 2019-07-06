"Барселона" отклонила три предложения по Семеду

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"Барселона" отклонила три предложения по Семеду

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду, скорее всего, останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" не горит желанием расставаться с португальским фулбеком и уже отклонила три предложения о его трансфере.

Купить 25-летнего футболиста пытались "Атлетико" и два неназванных клуба АПЛ.

"Барса" всем заинтересованным сторонам указывала, что сумма отступных в контракте Семеду составляет 100 миллионов евро и меньше за него предлагать бесполезно.

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