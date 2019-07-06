"Барселона" отклонила три предложения по Семеду
Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду, скорее всего, останется в каталонском клубе, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "блауграна" не горит желанием расставаться с португальским фулбеком и уже отклонила три предложения о его трансфере.
Купить 25-летнего футболиста пытались "Атлетико" и два неназванных клуба АПЛ.
"Барса" всем заинтересованным сторонам указывала, что сумма отступных в контракте Семеду составляет 100 миллионов евро и меньше за него предлагать бесполезно.
Не пропустите: "Сент-Этьен" купил защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" поспорит с ПСЖ за 16-летнего англичанина
-
"Зенит" и "Селтик" могут обменяться игроками
-
Официально: Боккетти покинул "Спартак"
-
"Зенит" и "Локомотив" выбрали игровую форму на матч за Суперкубок России
-
"Наполи" нацелился на нападающего сборной Испании
-
"Зенит" интересуется 18-летним защитником "Рубина"
-
"Барселона" отклонила три предложения по Семеду
-
СМИ: Сутормин перейдёт в "Зенит". Сделку лично курирует глава "Газпрома" Миллер
-
Де Росси готов завершить карьеру
-
Хадсон-Одои обсудил с Лэмпардом своё будущее в "Челси"
-
"Бенфика" назвала "Милану" цену на Жедсона Фернандеша
-
"Рубин" может усилиться двумя игроками "Зенита"
-
1
"Барселона" ответила "Интеру" на предложение обменять Видаля на Наингголана
-
1
Озил может продолжить карьеру в турецком топ-клубе
-
"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Погба
-
2
ПСЖ связывался с "Реалом" и предлагал услуги Неймара
-
"Рома" нацелилась на форварда "Реала"
-
"Сент-Этьен" купил защитника "Барселоны"
-
"Интер" предложил "Манчестер Юнайтед" обмен хавбеками
-
"Порту" объявил о трансфере игрока сборной Японии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16