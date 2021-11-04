"Барселона" отклонила три спонсорских предложения

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"Барселона" отклонила три спонсорских предложенияФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" отклонила несколько спонсорских предложений – от индийской фирмы, криптобиржи и саудовского инвестфонда, сообщает Marca.

По информации источника, несмотря на трудную финансовую ситуацию, у сине-гранатовых есть много критериев по отношению к потенциальным спонсорским сделкам:

"Барса" уже получила предложение о титульном спонсорстве от индийской компании, которая занимается онлайн-образованием. Каталонскому клубу предлагали 58 миллионов евро и бонусы. Это предложение понравилось президенту клуба Жоану Лапорте по причине ценностей, однако было отклонено другими членами руководства и совета директоров. 

Компания, которая занимает криптобиржами предлагала 70 миллионов и бонусы. Но руководство клуба обосновало отказ тем, что криптовалюты – не до конца понятный рынок.

Также было отклонено предложение на 100 миллионов евро в год от инвестиционного фонда, который принадлежит правительству Саудовской Аравии.

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Комментарии

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daser12

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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