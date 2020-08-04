"Барселона" отклонила заманчивое предложение по Тринкау

Теги барселонафрансишку тринкау

"Барселона" отклонила заманчивое предложение по Тринкау

"Барселоне" поступало предложение о продаже вингера Франсишку Тринкау.

Как сообщает Diario Sport, топ-клуб АПЛ предлагал за 20-летнего игрока 60 миллионов евро. Однако каталонцы отклонили предложение, так как рассчитывают на него в будущем.

Напомним, что "Барса" приобрела Тринкау прошлой зимой за 31 миллион евро и оставила в "Браге" до завершения сезона.

В минувшем сезоне на счету Тринкау 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах.

Читайте также: Защитник "Барселоны" Семеду может продлить контракт с клубом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 августа

Главные новости дня: 3 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов