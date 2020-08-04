"Барселона" отклонила заманчивое предложение по Тринкау

"Барселоне" поступало предложение о продаже вингера Франсишку Тринкау.

Как сообщает Diario Sport, топ-клуб АПЛ предлагал за 20-летнего игрока 60 миллионов евро. Однако каталонцы отклонили предложение, так как рассчитывают на него в будущем.

Напомним, что "Барса" приобрела Тринкау прошлой зимой за 31 миллион евро и оставила в "Браге" до завершения сезона.

В минувшем сезоне на счету Тринкау 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах.

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