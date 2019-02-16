"Барселона" отложила переговоры о новом контракте с полузащитником

Теги барселонаиван ракитич

"Барселона" отложила переговоры о новом контракте с полузащитником

"Барселона" пока не планирует обсуждать новый контракт с полузащитником Иваном Ракитичем до конца сезона. Об этом сообщает Marca.

Хорват намерен полностью сосредоточится на результатах команды. Скорее всего, переговоры начнутся летом. 

Ранее сообщалось, что 30-летним полузащитником интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед"

Трансферная стоимость игрока на данный момент - 65 миллионов евро. 

Хорват перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 года за 18 миллионов евро. Контракт Ракитича с каталонским клубом действует до лета 2021 года. 

В текущем сезоне Ракитич провел 34 матча за "Барселону", отметился 4 голами и 3 ассистами. 

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