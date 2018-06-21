"Барселона" отложила переговоры с Бускетсом по новому контракту

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"Барселона" отложила переговоры с Бускетсом по новому контрактуКаталонская "Барселона" отложила переговоры по новому контракту со своим ведущим полузащитником Серхио Бускетсом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, стороны пока никак не могут согласовать условия нового соглашения. Поэтому руководство "сине-гранатовых" приняло решение перенести очередной раунд переговоров с 29-летним хавбеком на середину июля, когда завершится Чемпионат Мира в России.

Напомним, Пьянич озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru

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