"Барселона" отложила переговоры с Бускетсом по новому контракту
Каталонская "Барселона" отложила переговоры по новому контракту со своим ведущим полузащитником Серхио Бускетсом.
Так, по сведениям El Mundo Deportivo, стороны пока никак не могут согласовать условия нового соглашения. Поэтому руководство "сине-гранатовых" приняло решение перенести очередной раунд переговоров с 29-летним хавбеком на середину июля, когда завершится Чемпионат Мира в России.
Напомним, Пьянич озвучил свои финансовые требования "Барселоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20