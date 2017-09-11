"Барселона" отложила покупку защитника из-за Месси
Каталонская "Барселона" отложила покупку защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины из-за позиции своего ведущего бомбардира Лионеля Месси.
Как информирует испанская пресса, изначально "сине-гранатовые" планировали подписать 22-летнего бека "зелено-белых" в январе. Однако аргентинец попросил руководство клуба отложить этот трансфер до лета ввиду того, что приход колумбийца может негативно отразиться на количестве игрового времени, которое будет получать его соотечественник Хавьер Маскерано. Таким образом Месси пытается отстоять интересы своей национальной сборной в клубе.
Напомним, Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановить полет "орлов": ЦСКА едет в гости к "Бенфике"
-
Дело принципа шестилетней давности: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Базель"
-
Битва гигантов: "Барселона" жаждет взять реванш у "Ювентуса"
-
Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"
-
Итоги и символическая сборная 4-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Дибала: "Барселона" всегда остается "Барселоной"
-
Бушманов: "Спартак" справится с "Марибором"
-
Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?
-
Президент "Севильи": "Трансфер Неймара - это безумие, французская лига разрушена"
-
Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой Бэйла
-
Зе Луиш и Джано не помогут "Спартаку" в матче с "Марибором"
-
Игуаин: "Буффон все еще верит, что он может прогрессировать"
-
Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"
-
Зидан: "В "Реале" существует зависимость от Роналду"
-
Каряка: "ЦСКА нужно сыграть на максимуме своих возможностей"
-
В "Реале" определились с размером нового оклада Асенсио
-
Роналду остался недоволен публикацией видео с его выступлением в суде
-
Зидан: "Я не смог найти замену Морате"
-
Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"
-
Кейлор Навас: "Роналду - пример для игроков "Реала"
-
Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"
-
Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен
-
Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|3
|9
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Севилья
|3
|7
|4
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|5
|Леганес
|3
|6
|6
|Атлетико Мадрид
|3
|5
|7
|Реал Мадрид
|3
|5
|8
|Леванте
|3
|5
|9
|Валенсия
|3
|5
|10
|Хетафе
|3
|4
|11
|Жирона
|3
|4
|12
|Сельта Виго
|3
|3
|13
|Вильярреал
|3
|3
|14
|Бетис
|3
|3
|15
|Эйбар
|3
|3
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|3
|1
|17
|Эспаньол
|3
|1
|18
|Малага
|2
|0
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Лас Пальмас
|2
|0