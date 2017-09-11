"Барселона" отложила покупку защитника из-за Месси

Каталонская "Барселона" отложила покупку защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины из-за позиции своего ведущего бомбардира Лионеля Месси.

Как информирует испанская пресса, изначально "сине-гранатовые" планировали подписать 22-летнего бека "зелено-белых" в январе. Однако аргентинец попросил руководство клуба отложить этот трансфер до лета ввиду того, что приход колумбийца может негативно отразиться на количестве игрового времени, которое будет получать его соотечественник Хавьер Маскерано. Таким образом Месси пытается отстоять интересы своей национальной сборной в клубе.

Напомним, Месси поставил себе личную цель в игре против "Ювентуса". | soccernews.ru