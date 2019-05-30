"Барселона" отложила трансфер Гризманна

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"Барселона" отложила трансфер Гризманна

"Барселона" пока не собирается покупать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Marca.

По сведениям издания, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу решил отложить трансфер звёздного француза, поскольку считает его рискованным.

Руководитель "блауграны" опасается, что приход Гризманна негативно отразится на атмосфере в раздевалке команды, поскольку многие игроки выступают против сделки.

Кроме того, Бартомеу смущает стоимость форварда. Он не уверен в целесообразности приобретения 28-летнего футболиста за 120 миллионов евро.

Ранее Гризманн официально объявил об уходе из "Атлетико", за который он выступает с 2014 года.

Не пропустите: Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

какой же всё-таки сказочный идиот! год назад его упрашивали - он пафосно заявил, что остаётся, теперь объявил об уходе, хотя вариантов удачных особо и нет. Куда он пойдёт? в "МЮ"? Чем сейчас "дьяволы" лучше "Атлетико"? или в ПСЖ? Крайне сомнительный проект со спортивной точки зрения. Как бы потом не пришлось проситься обратно и молить прощения у фанов "Атлетико"

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