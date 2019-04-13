"Барселона" отложила трансфер Йовича и составила новый шорт-лист из четырёх форвардов

"Барселона" решила изменить трансферные планы, сообщает Marca.

По сведениям издания, "блауграна" отложила вопрос с покупкой форварда "Айнтрахта" Луки Йовича, за которого приходится бороться с "Реалом" и "Баварией".

Но от идеи подписать нового нападающего каталонский клуб не отказался. "Сине-гранатовые" уже составили новый шорт лист, в который вошли Родриго ("Валенсия"), Николя Пепе ("Лилль"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед").

Напомним, что "Барселона" ищет замену для Луиса Суареса, которому в январе исполнилось 32 года.

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