"Барселона" отменила тренировки из-за коронавируса

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"Барселона" отменила тренировки из-за коронавируса

Пресс-служба "Барселоны" объявила о решении клуба приостановить тренировочный процесс и другие мероприятия.

"Сине-гранатовые" пошли на такие меры из-за эпидемии коронавируса, которая охватила в том числе Испанию.

Напомним, что из-за опасной ситуации были отменены все матчи Примеры и Лиги Чемпионов на ближайшие несколько недель.

"Барса" лидирует в чемпионате, опережая на два очка "Реал". В ЛЧ каталонцы разыграют путёвку в четвертьфинал с итальянским "Наполи".

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