"Барселона" отобрала очки у "Севильи" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 32-й минуте счет открыл Папу Гомес, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Рональд Араухо. В середине второго тайма хозяева остались вдесятером из-за удаления Жюля Кунде.
"Севилья", набрав 38 очков, осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 28 очками поднялась на седьмую позицию.
"Севилья" – "Барселона" - 1:1 (1:1)
Голы: Гомес, 32 - 1:0, Араухо, 45 - 1:1
"Севилья": Буну, Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик, Ракитич (Гудель, 70), Дилэйни (Аугустинссон, 86), Жордан, Гомес (Хуанлу Санчес, 86), Окампос (Фатторе, 90), Рафа Мир (Эн-Несири, 70).
"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 72), Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 85), Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули, Дембеле.
Удаление: Кунде (64).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14