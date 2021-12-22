"Барселона" отобрала очки у "Севильи" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании "Севилья" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл Папу Гомес, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Рональд Араухо. В середине второго тайма хозяева остались вдесятером из-за удаления Жюля Кунде.

"Севилья", набрав 38 очков, осталась на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 28 очками поднялась на седьмую позицию.

"Севилья" – "Барселона" - 1:1 (1:1)

Голы: Гомес, 32 - 1:0, Араухо, 45 - 1:1

"Севилья": Буну, Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик, Ракитич (Гудель, 70), Дилэйни (Аугустинссон, 86), Жордан, Гомес (Хуанлу Санчес, 86), Окампос (Фатторе, 90), Рафа Мир (Эн-Несири, 70).

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 72), Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 85), Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули, Дембеле.

Удаление: Кунде (64).

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