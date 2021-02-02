"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги

Сыграны все матчи 21-го тура Ла Лиги. "Реал" провел блеклый матч и уступил дома идущему на последнем месте в таблице "Леванте" 1:2, "Барселона" не упустила шанс обогнать извечного соперника - дома был обыгран "Атлетик" 2:1. Мадридский "Атлетико", благодаря дублю Луиса Суареса, переиграл на выезде "Кадис" и увеличил отрыв от второго места до 10 очков. У "матрасников", к тому же, есть матч в резерве. "Валенсия" Черышева, без голевой помощи россиянина, сумела минимально победить "Эльче" 1:0. Представляем все результаты 21-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:



"Вальядолид" - "Уэска" - 1:3

"Эйбар" - "Севилья" - 0:2

"Реал" - "Леванте" - 1:2

"Валенсия" - "Эльче" - 1:0

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:1

"Хетафе" - "Алавес" - 0:0

"Кадис" - "Атлетико" - 2:4

"Гранада" - "Сельта" - 0:0

"Барселона" - "Атлетик" - 2:1

"Бетис" - "Осасуна" - 1:0

Турнирная таблица: "Атлетико" (50), "Барселона" (40), "Реал" (40), "Севилья" (39), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (32), "Бетис" (30), "Гранада" (29), "Леванте" (26), "Сельта" (25), "Атлетик" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Валенсия" (23), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (19), "Эльче" (17),"Уэска" (16).



