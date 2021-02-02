"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги

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"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла ЛигиСыграны все матчи 21-го тура Ла Лиги. "Реал" провел блеклый матч и уступил дома идущему на последнем месте в таблице "Леванте" 1:2, "Барселона" не упустила шанс обогнать извечного соперника - дома был обыгран "Атлетик" 2:1. Мадридский "Атлетико", благодаря дублю Луиса Суареса, переиграл на выезде "Кадис" и увеличил отрыв от второго места до 10 очков. У "матрасников", к тому же, есть матч в резерве. "Валенсия" Черышева, без голевой помощи россиянина, сумела минимально победить "Эльче" 1:0. Представляем все результаты 21-го тура Ла Лиги.

Результаты матчей:

"Вальядолид" - "Уэска" - 1:3
"Эйбар" - "Севилья" - 0:2
"Реал" - "Леванте" - 1:2
"Валенсия" - "Эльче" - 1:0
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:1
"Хетафе" - "Алавес" - 0:0
"Кадис" - "Атлетико" - 2:4
"Гранада" - "Сельта" - 0:0
"Барселона" - "Атлетик" - 2:1
"Бетис" - "Осасуна" - 1:0

Турнирная таблица: "Атлетико" (50), "Барселона" (40), "Реал" (40), "Севилья" (39), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (32), "Бетис" (30), "Гранада" (29), "Леванте" (26), "Сельта" (25), "Атлетик" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Валенсия" (23), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (19), "Эльче" (17),"Уэска" (16).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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