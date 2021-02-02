"Барселона" отомстила "Атлетику", "Реал" провалился дома, а "Атлетико" снова победил: все результаты 21-го тура Ла Лиги
Сыграны все матчи 21-го тура Ла Лиги. "Реал" провел блеклый матч и уступил дома идущему на последнем месте в таблице "Леванте" 1:2, "Барселона" не упустила шанс обогнать извечного соперника - дома был обыгран "Атлетик" 2:1. Мадридский "Атлетико", благодаря дублю Луиса Суареса, переиграл на выезде "Кадис" и увеличил отрыв от второго места до 10 очков. У "матрасников", к тому же, есть матч в резерве. "Валенсия" Черышева, без голевой помощи россиянина, сумела минимально победить "Эльче" 1:0. Представляем все результаты 21-го тура Ла Лиги.
Результаты матчей:
"Вальядолид" - "Уэска" - 1:3
"Эйбар" - "Севилья" - 0:2
"Реал" - "Леванте" - 1:2
"Валенсия" - "Эльче" - 1:0
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:1
"Хетафе" - "Алавес" - 0:0
"Кадис" - "Атлетико" - 2:4
"Гранада" - "Сельта" - 0:0
"Барселона" - "Атлетик" - 2:1
"Бетис" - "Осасуна" - 1:0
Турнирная таблица: "Атлетико" (50), "Барселона" (40), "Реал" (40), "Севилья" (39), "Вильярреал" (35), "Реал Сосьедад" (32), "Бетис" (30), "Гранада" (29), "Леванте" (26), "Сельта" (25), "Атлетик" (24), "Хетафе" (24), "Кадис" (24), "Валенсия" (23), "Эйбар" (20), "Вальядолид" (20), "Осасуна" (19), "Алавес" (19), "Эльче" (17),"Уэска" (16).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14