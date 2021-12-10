"Барселона" отправила в аренду в "Гранаду" хавбека Кольядо

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"Барселона" отправила в аренду в "Гранаду" хавбека Кольядо

Фото сайт "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о временном уходе полузащитника Алекса Кольядо.

22-летний футболист до конца текущего сезона будет выступать за "Гранаду" на правах аренды.

Кольядо является воспитанником "Барсы", в его активе 2 матча за главную команду.

Контракт испанского хавбека с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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