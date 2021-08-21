"Барселона" отправит Педри в отпуск
Фото: инстаграм Педри
Наставник "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что хавбек команды Педри уйдет в отпуск.
"Мы долго думали о том, что будет лучше для Педри. И решили, что он примет участие в игре против "Атлетика", однако после этого у него будет двухнедельный перерыв", - приводит слова Кумана Eurosport.
Таким образом, Педри не поможет сборной Испании в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.
Напомним, что в прошлом сезоне Педри сыграл 74 матча, считая Олимпиаду.
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14