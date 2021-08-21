"Барселона" отправит Педри в отпуск

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"Барселона" отправит Педри в отпуск Фото: инстаграм Педри

Наставник "Барселоны" Рональд Куман сообщил, что хавбек команды Педри уйдет в отпуск.

"Мы долго думали о том, что будет лучше для Педри. И решили, что он примет участие в игре против "Атлетика", однако после этого у него будет двухнедельный перерыв", - приводит слова Кумана Eurosport.

Таким образом, Педри не поможет сборной Испании в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

Напомним, что в прошлом сезоне Педри сыграл 74 матча, считая Олимпиаду.

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