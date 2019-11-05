"Барселона" отправит скаутов, чтобы просмотреть хавбека "Байера"

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"Барселона" отправит скаутов, чтобы просмотреть хавбека "Байера"
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Байера" Каю Хаверцу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, представители каталонского клуба побывают на матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Байером" и "Атлетико", чтобы понаблюдать за игрой хавбека.

Ранее сообщалось, что Хаверцем также интересуются "Реал", "Бавария" и "Ливерпуль".

20-летний Хаверц является воспитанником "Байер". В нынешнем сезоне он провел за леверкузенский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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