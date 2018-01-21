"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

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"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Бетис" – "Барселона"

Стадион: "Бенито Вильямарин"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хайме Латре

"Барселона" в рамках 20 тура чемпионата Испании отправится в Севилью в гости к "Бетису". Каталонский клуб стремительно идет к чемпионству, уже сегодня он имеет шанс оторваться от ближайшего преследователя "Атлетико" на 11 очков. "Матрасники" вчера не смогли переиграть новичка элитного дивизиона "Жирону", сыграв с ней вничью, как и в первом круге. Осечкой мадридцев могла воспользоваться "Валенсия", но "летучие мыши" проиграли ни Канарских островах находящемуся в зоне вылета "Лас-Пальмасу". "Барселона" же свой шанс вряд ли упустит. Каталонцы в чемпионате Испании потеряли очки только в трех матчах, впервые проиграв лишь в недавнем кубковом матче "Эспаньолу" (0:1). Эрнесто Вальверде наверняка сделает выводы и в Севилье "гранатово-синие" покажут свою лучшую  игру.

"Бетис" – середняк чемпионата Испании, но при этом команда достаточно часто выдает футбольные спектакли, радуя собственных болельщиков. Севильцы играют в яркий атакующий футбол, но при этом имеют проблемы в обороне. Только в этом году "зеленые" вырвали победу у "Леганеса" (3:2), а также в дерби обыграли "Севилью" со счетом 5:3. Также по ходу сезона "Бетис" устраивал перестрелку с  "Реал Сосьедадом" (4:4) и "Валенсией" (3:6).

Главным достижением клуба в этом сезоне можно назвать победу на "Сантьяго Бернабеу" (1:0). Именно "Бетис" не дал "Реалу" побить рекорд "Сантоса", оставив свои ворота "сухими". "Сливочные" остановились на отметке в 74 игры, в которых они непременно забивали гол.

Интересные факты противостояния:

В первом круге "Барселона" обыграла "Бетис" на "Камп Ноу" со счетом 2:0.

Команды провели между собой 105 матчей: 63 победы у "Барселоны", 21 – у "Бетиса", еще 21 раз была зафиксирована ничья.

В очном противостоянии в последний раз меньше двух голов было забито в 1996 году.

"Барселона" не проигрывает "Бетису" с 2008 года.

Ориентировочные составы

"Бетис": Адан, Фрэнсис, Феддал, Манди, Дурмиси, Гуардадо, Гарсия, Руис, Хоакин, Леон, Телльо

"Барселона": Тер Штегер, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.

Прогноз на матч:

Вряд ли "Бетис" полностью закроется на своей половине поля, что даст шанс "Барселоне", которой необходимо реабилитироваться за поражение от "Эспаньола". В последних матчах севильцы играют против "гранатово-синих" неудачно, но на своем поле вполне могут отобрать очки у фаворита.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.30, на ничью – 6.70, на "Бетис" – 10.50.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
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