"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"

"Бетис" – "Барселона"

Стадион: "Бенито Вильямарин"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Хайме Латре

"Барселона" в рамках 20 тура чемпионата Испании отправится в Севилью в гости к "Бетису". Каталонский клуб стремительно идет к чемпионству, уже сегодня он имеет шанс оторваться от ближайшего преследователя "Атлетико" на 11 очков. "Матрасники" вчера не смогли переиграть новичка элитного дивизиона "Жирону", сыграв с ней вничью, как и в первом круге. Осечкой мадридцев могла воспользоваться "Валенсия", но "летучие мыши" проиграли ни Канарских островах находящемуся в зоне вылета "Лас-Пальмасу". "Барселона" же свой шанс вряд ли упустит. Каталонцы в чемпионате Испании потеряли очки только в трех матчах, впервые проиграв лишь в недавнем кубковом матче "Эспаньолу" (0:1). Эрнесто Вальверде наверняка сделает выводы и в Севилье "гранатово-синие" покажут свою лучшую игру.

"Бетис" – середняк чемпионата Испании, но при этом команда достаточно часто выдает футбольные спектакли, радуя собственных болельщиков. Севильцы играют в яркий атакующий футбол, но при этом имеют проблемы в обороне. Только в этом году "зеленые" вырвали победу у "Леганеса" (3:2), а также в дерби обыграли "Севилью" со счетом 5:3. Также по ходу сезона "Бетис" устраивал перестрелку с "Реал Сосьедадом" (4:4) и "Валенсией" (3:6).

Главным достижением клуба в этом сезоне можно назвать победу на "Сантьяго Бернабеу" (1:0). Именно "Бетис" не дал "Реалу" побить рекорд "Сантоса", оставив свои ворота "сухими". "Сливочные" остановились на отметке в 74 игры, в которых они непременно забивали гол.

Интересные факты противостояния:

В первом круге "Барселона" обыграла "Бетис" на "Камп Ноу" со счетом 2:0.

Команды провели между собой 105 матчей: 63 победы у "Барселоны", 21 – у "Бетиса", еще 21 раз была зафиксирована ничья.

В очном противостоянии в последний раз меньше двух голов было забито в 1996 году.

"Барселона" не проигрывает "Бетису" с 2008 года.

Ориентировочные составы

"Бетис": Адан, Фрэнсис, Феддал, Манди, Дурмиси, Гуардадо, Гарсия, Руис, Хоакин, Леон, Телльо

"Барселона": Тер Штегер, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.

Прогноз на матч:

Вряд ли "Бетис" полностью закроется на своей половине поля, что даст шанс "Барселоне", которой необходимо реабилитироваться за поражение от "Эспаньола". В последних матчах севильцы играют против "гранатово-синих" неудачно, но на своем поле вполне могут отобрать очки у фаворита.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.30, на ничью – 6.70, на "Бетис" – 10.50.

Вячеслав Горбачев

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