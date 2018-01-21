"Барселона" отправляется в Севилью на матч с "Бетисом"
"Бетис" – "Барселона"
Стадион: "Бенито Вильямарин"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Хайме Латре
"Барселона" в рамках 20 тура чемпионата Испании отправится в Севилью в гости к "Бетису". Каталонский клуб стремительно идет к чемпионству, уже сегодня он имеет шанс оторваться от ближайшего преследователя "Атлетико" на 11 очков. "Матрасники" вчера не смогли переиграть новичка элитного дивизиона "Жирону", сыграв с ней вничью, как и в первом круге. Осечкой мадридцев могла воспользоваться "Валенсия", но "летучие мыши" проиграли ни Канарских островах находящемуся в зоне вылета "Лас-Пальмасу". "Барселона" же свой шанс вряд ли упустит. Каталонцы в чемпионате Испании потеряли очки только в трех матчах, впервые проиграв лишь в недавнем кубковом матче "Эспаньолу" (0:1). Эрнесто Вальверде наверняка сделает выводы и в Севилье "гранатово-синие" покажут свою лучшую игру.
"Бетис" – середняк чемпионата Испании, но при этом команда достаточно часто выдает футбольные спектакли, радуя собственных болельщиков. Севильцы играют в яркий атакующий футбол, но при этом имеют проблемы в обороне. Только в этом году "зеленые" вырвали победу у "Леганеса" (3:2), а также в дерби обыграли "Севилью" со счетом 5:3. Также по ходу сезона "Бетис" устраивал перестрелку с "Реал Сосьедадом" (4:4) и "Валенсией" (3:6).
Главным достижением клуба в этом сезоне можно назвать победу на "Сантьяго Бернабеу" (1:0). Именно "Бетис" не дал "Реалу" побить рекорд "Сантоса", оставив свои ворота "сухими". "Сливочные" остановились на отметке в 74 игры, в которых они непременно забивали гол.
Интересные факты противостояния:
В первом круге "Барселона" обыграла "Бетис" на "Камп Ноу" со счетом 2:0.
Команды провели между собой 105 матчей: 63 победы у "Барселоны", 21 – у "Бетиса", еще 21 раз была зафиксирована ничья.
В очном противостоянии в последний раз меньше двух голов было забито в 1996 году.
"Барселона" не проигрывает "Бетису" с 2008 года.
Ориентировочные составы
"Бетис": Адан, Фрэнсис, Феддал, Манди, Дурмиси, Гуардадо, Гарсия, Руис, Хоакин, Леон, Телльо
"Барселона": Тер Штегер, Роберто, Пике, Вермален, Альба, Ракитич, Бускетс, Паулиньо, Иньеста, Суарес, Месси.
Прогноз на матч:
Вряд ли "Бетис" полностью закроется на своей половине поля, что даст шанс "Барселоне", которой необходимо реабилитироваться за поражение от "Эспаньола". В последних матчах севильцы играют против "гранатово-синих" неудачно, но на своем поле вполне могут отобрать очки у фаворита.
Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 1.30, на ничью – 6.70, на "Бетис" – 10.50.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Хетафе
|20
|27
|9
|Жирона
|20
|27
|10
|Эйбар
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|19
|11