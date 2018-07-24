"Барселона" отпустила Паулиньо против воли Вальверде

Теги барселонаэрнесто вальвердепаулиньо

"Барселона" отпустила Паулиньо против воли Вальверде

Раскрылись новые подробности возвращение Паулиньо в Китай.

Как сообщает Mаrca, наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде выступал против ухода бразильца, однако специалист еще не имеет большого влияния в клубе и все решения принимают генеральный директор Пеп Сегура и президент Жозеп Бартомеу.

Теперь Вальверде настаивает на покупке Виллиана, так как считает, что в команде не хватает забивных игроков.

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