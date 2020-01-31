"Барселона" отпустила своего воспитанника в "Брагу"
Нападающий "Барселоны" Абель Руис продолжит карьеру в "Браге".
Сообщается, что португальский клуб взял игрока в аренду до лета с обязательством выкупа за 8 миллионов евро, которые нужно заплатить в течении пяти лет.
Летом Руис заключит с "Брагой" пятилетнее соглашение. Клаусула игрока составит 45 миллионов евро.
Отмечается, что каталонцы оставят за собой право обратного выкупа игрока.
Руис является воспитанником "Барселоны". За первую команду он провел всего лишь одну игру в прошлом сезоне.
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