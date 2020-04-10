"Барселона" отреагировала на обвинения в воровстве

"Барселона" опубликовала официальное заявление в ответ на обвинения со стороны экс-вице-президента клуба Эмили Русо.

Напомним, что бывший член совета директоров "сине-гранатовых" утверждает, что кто-то из руководителей занимается воровством бюджета.

"Учитывая серьёзные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право принять меры судебного характера", - говорится в заявлении "блауграны".

Сегодня стало известно об уходе из клуба шести членов совета директоров, Русо - один из них.

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