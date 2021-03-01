"Барселона" отреагировала на обыск в клубном офисе и арест Бартомеу

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте опубликовала заявление по поводу обыск в клубном офисе и арест бывшего президента клуба Жозепа Бартомеу.

"Обыск в офисе клуба был санкционирован судом Барселоны в рамках дела, связанным с мониторинговыми службами и социальными сетями. Мы оказываем полное содействие юристам и представителями полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

"Барселона" с огромным уважением относится к судебному процессу, а также принципу презумпции невиновности в отношении лиц, затронутых этим расследованием", – говорится в заявлении.

Бартомеу был арестован за то, что на клубные средства нанимал компанию, которая занималась очернением имиджа ведущих игроков "Барселоны" в социальных сетях.

Не пропустите: Лапорта отреагировал на новость об аресте Бартомеу. | http://soccernews.ru