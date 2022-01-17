"Барселона" отреагировала на победу "Реала" в Суперкубке Испании

Теги реал мадридбарселона

"Барселона" отреагировала на победу "Реала" в Суперкубке Испании

Фото твиттер "Реала"

Пресс-служба "Барселоны" поздравила мадридский "Реал" с победой в финале Суперкубка Испании.

"Наши поздравления "Реалу" в связи с выигранным Суперкубком", - говорится в публикации "сине-гранатовых" в твиттере.

Стоит отметить, что "Реал" вплотную приблизился к "Барсе" как по победам в Суперкубке Испании (12 против 13), так и по общему числу трофеев (95 против 96).

Не пропустите: "Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

"Барселона" назвала "Челси" цену на Френки де Йонга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов