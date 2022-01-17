"Барселона" отреагировала на победу "Реала" в Суперкубке Испании

Фото твиттер "Реала"

Пресс-служба "Барселоны" поздравила мадридский "Реал" с победой в финале Суперкубка Испании.

"Наши поздравления "Реалу" в связи с выигранным Суперкубком", - говорится в публикации "сине-гранатовых" в твиттере.

Congratulations @realmadriden for the Super Cup title — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 16, 2022

Стоит отметить, что "Реал" вплотную приблизился к "Барсе" как по победам в Суперкубке Испании (12 против 13), так и по общему числу трофеев (95 против 96).

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