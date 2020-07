"Барселона" отреагировала на решение France Football не вручать "Золотой мяч" в 2020 году

"Барселона" отреагировала на новость о том, что в 2020 году "Золотой мяч" не будет вручен из-за последствий коронавируса.

Журнал France Football считает, что пандемия серьезно повлияла на футбол и чемпионаты, некоторые из которых пришлось досрочно завершить.

"Мы понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший", - сообщает пресс-служба каталонского клуба, которая к твиту прикрепила фотографию Лионеля Месси.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg