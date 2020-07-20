"Барселона" отреагировала на решение France Football не вручать "Золотой мяч" в 2020 году

1 Теги лионель мессибарселона

"Барселона" отреагировала на решение France Football не вручать "Золотой мяч" в 2020 году

"Барселона" отреагировала на новость о том, что в 2020 году "Золотой мяч" не будет вручен из-за последствий коронавируса.

Журнал France Football считает, что пандемия серьезно повлияла на футбол и чемпионаты, некоторые из которых пришлось досрочно завершить.

"Мы понимаем. Кроме того, все и так знают, кто лучший", - сообщает пресс-служба каталонского клуба, которая к твиту прикрепила фотографию Лионеля Месси. 

Отметим, что церемония награждения "Золотым мячом" не будет проведена впервые с 1956 года.

В прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал капитан каталонского клуба Лионель Месси.

А еще: Перес: "В этом году "Золотой мяч" должен получить Бензема" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

6+1=7... Все как на фото!!....

Ответить

главное

РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

РФС разрешил "Ротору" регистрировать новых игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов