"Барселона" отреагировала на слова Хабиба, который болел за ПСЖ в матче Лиги Чемпионов

Пресс-служба "Барселоны" прокомментировала слова российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который поддерживал ПСЖ в матче с каталонцами в 1/8 финала Лиги Чемпионов, так как является фанатом мадридского "Реала".

"По дороге на стадион "Камп Ноу". Вперед, ПСЖ. Hala Madrid", - написал Нурмагомедов в своем Instagam.

"Ты уверен? Никогда не поздно измениться", — написала "Барселона" в комментариях.

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