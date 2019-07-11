"Барселона" отреагировала на слухи о кредите на трансфер Гризманна

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"Барселона" отреагировала на слухи о кредите на трансфер Гризманна

"Барселона" не будет привлекать кредитные средства для покупки нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в каталонском клубе категорически опровергли слухи о взятии кредита на трансфер звёздного француза.

Напомним, что сделка обойдётся "сине-гранатовым" в 120 миллионов евро. С налогами сумма может вырасти до 145 миллионов.

"Атлетико" отказал "Барсе" в рассрочке, поэтому "блауграна" ищет дополнительные средства, что задерживает переход.

Не пропустите: Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за трансфера Гризманна. | http://soccernews.ru
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