"Барселона" отреагировала на завоевание Месси первого трофея со сборной Аргентины

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"Барселона" отреагировала на завоевание Месси первого трофея со сборной Аргентины

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" кратко отметила завоевание Лионеля Месси Кубка Америки в составе сборной Аргентины.

В твиттере каталонского клуба появились эмодзи козла и кубка. В английском языке слово козел звучит как goat, а аббревиатура GOAT означает Greatest Of All Time - лучший во все времена. Именно Месси многие футболисты, тренеры и специалисты называют лучшим футболистом в истории.

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

Не пропустите: Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021. | http://soccernews.ru
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