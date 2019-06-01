"Барселона" отрицает договорённость с Гризманном

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"Барселона" отрицает договорённость с Гризманном

"Барселона" ответила на обвинения в нарушениях правил ФИФА.

Накануне появилась информация, что каталонский клуб ещё в марте договорился с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном о грядущем переходе. Переговоры якобы велись в обход "матрасников", что строго запрещено.

Как сообщает Mundo Deportivo, "блауграна" может подтвердить интерес к французу, однако наличие договорённостей с ним категорически отрицает.

Напомним, что 1 июля сумма отступных в контракте звёздного форварда снизится с 200 до 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний Гризманн сыграл за "Атлетико" 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 ассистов.

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